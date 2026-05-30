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Termina primera ronda de revisión del T-MEC

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Termina primera ronda de revisión del T-MEC
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      Ciudad de México.- Luego de tres días de conversaciones, la Secretaría de Economía dio a conocer ayer que se concluyó "con saldo positivo" la primera ronda formal de negociaciones entre México y EU para abordar la revisión del T-MEC.

      "Los equipos técnicos de ambos países, coordinados, avanzaron de manera ordenada en una agenda orientada a fortalecer la competitividad de la región. Durante esta primera ronda se revisaron temas prioritarios para la economía regional: reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región", señaló.

      La dependencia, que encabeza Marcelo Ebrard, explicó que "ambos países llegaron a la mesa de negociación con una posición sólida, sustentada en evidencia, y con la disposición de construir acuerdos que beneficien a las y los trabajadores, a la industria y a los consumidores de los tres países. La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador".

      En la segunda ronda, el 16 y 17 de junio en DC, se incorporarán los temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa, además de dar continuidad a las reglas de origen.

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      Al salir de la Torre Ejecutiva,  el representante comercial adjunto de EU, Jeffrey Goettman, dijo que "tuvimos reuniones muy productivas".

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