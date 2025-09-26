Charla “Lo que se cuenta en el Camino Real de Tierra Adentro”

El conversatorio “Lo que se canta y cuenta en el Camino Real de Tierra Adentro” se realizará este 26 de septiembre a las 12:00 horas en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, enmarcado por los 15 años de la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El encuentro busca dar visibilidad a la tradición oral ligada a este camino histórico, resaltando relatos, canciones y leyendas que han acompañado a las comunidades a lo largo de los tramos que lo conforman. En la conversación participarán Emma Aguado López, Mayra Castañón Dávila y Andrés Ismael Galindo Solís, quienes abordarán cómo estas expresiones mantienen viva la memoria cultural de la ruta.

La programación forma parte de una iniciativa que combina actividades académicas, caminatas y encuentros culturales para mostrar el valor del Camino Real más allá de su dimensión material. En esta ocasión, el énfasis estará en el patrimonio inmaterial, en aquellas historias transmitidas de generación en generación que explican la riqueza simbólica del trayecto.

El conversatorio se complementará con una degustación gastronómica dirigida a las y los asistentes, con la intención de acercar al público a la experiencia integral de los sentidos que ha guiado este ciclo conmemorativo. De esta manera, se busca generar un diálogo entre el relato oral y la práctica culinaria como parte de la vida en torno al Camino Real.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este encuentro, instituciones culturales, académicas y comunitarias buscan documentar, difundir y proteger tanto los tramos físicos del Camino Real de Tierra Adentro como las manifestaciones intangibles que le dan significado.