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Cultura

Corredor Cultural y Literario Paseo Esmeralda

Por Estrella Govea

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Corredor Cultural y Literario Paseo Esmeralda
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      El Corredor Cultural y Literario Paseo Esmeralda iniciará actividades este sábado 30 de mayo en el andador de la Calzada Guadalupe, con una jornada de 17:00 a 21:00 horas dedicada a la literatura,  el arte y las expresiones culturales locales.

      La propuesta ocupará el tramo peatonal que va de Miguel Barragán a Coronel Otañón, entre la Caja del Agua y el Jardín Colón, el corredor busca abrir un espacio para la circulación de libros, artesanías, cómics, música en vivo, juegos de mesa y actividades artísticas.

      Dentro del programa, el escenario "E-Games", instalado en la Caja del Agua, presentará a las 17:30 horas la charla "Historia Cotidiana", donde Marcela Siller hablará sobre el pintor Vicente Guerrero. A las 18:00 horas, Ethiel Gamboa ofrecerá una charla sobre juegos de rol e historia del arte, seguida por la conversación "El derecho a la cultura", con Josué Santiago y Laura Rojas. Más tarde, Rubén Cabral participará con una sesión de cuentos y leyendas potosinas, mientras que escritores de la editorial Salto al Reverso cerrarán el foro con una tertulia literaria.

      Por otra parte, el escenario "Regala un Libro SLP", ubicado entre Calzada Guadalupe y Fernando Rosas, comenzará con una charla sobre el libro Soberbios ojos de tigre, comentada por Daniel Zavala Medina y Gabriela Olvera. A las 18:00 horas, Jesús Martínez Melgarejo abordará la historia cultural de la Calzada de Guadalupe. El programa continuará con una clase de cumbia sonidera impartida por Ismael Morfín y conciertos de Noala Guerra y Fozco, agrupaciones que presentarán propuestas de ska, reggae, rock y pop alternativo.

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      Además de las actividades en ambos foros, el corredor incluirá un micrófono abierto disponible durante toda la jornada. El autor Gordito Blue presentará su libro Mis aventuras mundialistas en Brasil 2014 y Rusia 2018; Annie Hurtado impartirá una clase de baile "Heels"; Angélica Hernández compartirá el recital Palabra fértil y el grupo Huachichila participará con narraciones orales.

      El proyecto es desarrollado por Regala un Libro San Luis Potosí y el Club de Lectura Letras Rodantes, con la participación de artistas, colectivos, editoriales, músicos, bibliotecas, cronistas y promotores culturales del estado.

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