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LAS PERSONAS IMPORTANTES No se reemplazan, se cuidan

Por cale agundis

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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LAS PERSONAS IMPORTANTES No se reemplazan, se cuidan
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      Hay gente que llega a tu vida y la parte en un antes y un después. No por lo que dice, sino por cómo te hace sentir cuando el mundo pesa. Es la voz que te regresa cuando te pierdes. La mano que no te suelta cuando tiemblas. La mirada que te dice "aquí estoy" sin usar palabras.

      A esas personas no se les encuentra dos veces.  

      No hay copia, no hay repuesto, no hay "alguien parecido". Porque lo que te une a ellas no es rutina, es raíz. Es historia compartida, madrugadas, silencios cómodos, batallas que solo ustedes saben. Intentar reemplazarlas es como querer cambiar el mar por una foto del mar: se parece, pero no te moja, no te sana, no te mueve.

      Por eso se cuidan. Y cuidar no es solo estar en los días buenos.  

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      Cuidar es contestar ese mensaje aunque estés cansado. Es pedir perdón aunque te cueste el orgullo. Es preguntar ¿cómo estás? Y quedarte a escuchar la respuesta entera, no la versión corta. Es notar cuando la risa no le llega a los ojos. Es celebrar sus logros sin que la envidia te roce. Es poner límites afuera para proteger lo que tienen adentro.

      Cuidar es entender que el tiempo no perdona descuidos. Que un "luego lo veo" se vuelve años. Que el orgullo pesa más que la ausencia, hasta que la ausencia te rompe. Que nadie te debe quedarse, pero hay quien elige hacerlo todos los días, y eso es sagrado.

      La gente importante es como el árbol viejo del patio: da sombra, da frutos, sostiene nidos. No lo talas porque te estorba un día. Lo riegas. Lo podas con cariño. Le hablas. Porque sabes que si se seca, ningún árbol nuevo te va a dar esa sombra. Ninguno tendrá tu nombre grabado en el tronco.

      Así que si tienes a alguien así, no lo des por hecho.  

      Márcale. Abrázalo más tiempo. Dile lo que vale antes de que la vida te obligue a decirlo frente a una foto. Agradece en presente.

      Porque las personas importantes no se reemplazan.  

      Se honran. Se eligen. Se cuidan.  

      Y si un día fallas, se buscan, se reparan, se sostienen.  

      Porque perderlas no duele: desarma.  

      Y cuando algo te desarma, entiendes que no era "alguien más".  

      Era casa. Y la casa se  protege, se ama, se cuida. Es nuestro lugar seguro, tan seguro como el corazón de muchos, que solo existen una sola vez.

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