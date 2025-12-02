logo pulso
Cultura

“El Cascanueces”, en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
El concierto sinfónico “El Cascanueces” llega a la Cineteca Alameda como un evento con causa presentado por la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, el viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas, comenzando con un pre-show navideño, por lo que el recinto ya se encuentra recibiendo juguetes en su área de dulcería de 9:00 a 13:00 horas a cambio de accesos y serán hasta agotar existencias. 

La función retoma la música emblemática del ballet compuesto por Piotr Ilich Chaikovski y la vincula con una campaña de recolección de juguetes, mediante la cual cada boleto se obtiene a cambio de donar un juguete nuevo, no bélico y que no requiera baterías.

La presentación se plantea como un concierto que acerca al público a la tradición musical de El Cascanueces, obra estrenada en 1892 e inspirada en el cuento de E.T.A. Hoffmann.  Recuperará la sonoridad asociada a esta historia, conocida por su atmósfera festiva, sus melodías reconocibles y el uso característico de instrumentos como la celesta. Con ello, el programa busca situar al público en el universo musical de Clara, el Cascanueces y el Reino de los Dulces.

Además, la actividad se enfoca en promover una celebración navideña solidaria, al destinar los juguetes recolectados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

El concierto ofrece un acercamiento familiar y accesible a la música de Chaikovski, combina la asistencia a un evento cultural con un gesto comunitario, lo que contribuye a mantener vigente la tradición musical de “El Cascanueces” en un formato pensado para públicos diversos y para una causa social concreta.

