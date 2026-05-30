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Cultura

El sol nos vio partir

Por Estrella Govea

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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El sol nos vio partir
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      La puesta en escena El sol nos vio partir se presentó en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes como parte del cierre del curso de Danza Contemporánea de La Guarida del Coyote. La función reunió a estudiantes y público en una propuesta escénica construida a partir de un proceso formativo de tres meses.

      La obra abordó la idea de los cuerpos en desplazamiento desde dos dimensiones: la territorial y la emocional. A partir de ese eje, la pieza desarrolló temas relacionados con la identidad, el desarraigo y los vínculos humanos a través del movimiento y la composición escénica.

      Bajo la dirección de Tristán Garrido, la presentación integró el trabajo interpretativo de Antonio Benítez, Aranzazú Robledo, Sofía Padilla, Alessandra Correa, Daniela Rubio, Patricio Moreno, Lourdes Gutiérrez, Fernanda Tovar y Allison Torres. La iluminación estuvo a cargo de Misael Garrido.

      Durante la función, las y los intérpretes construyeron una propuesta apoyada en el lenguaje de la danza contemporánea y la exploración corporal desarrollada en clase. La obra tomó forma desde ejercicios y procesos compartidos entre el grupo participante, que trabajó la relación entre espacio, movimiento y experiencia personal.

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      La presentación formó parte de las actividades de fin de cursos del área de Danza Contemporánea y se integró a la programación cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes. Con esta función, el grupo mostró el resultado escénico de un proceso académico enfocado en la creación colectiva y la exploración artística desde el cuerpo.

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