EXPOSICIÓN HERENCIA, COLORES Y TEXTURAS, DE XIL

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Herencia, colores y texturas de Xil, es la exposición del artista plástico potosino Xil Madrid Loyde que se inaugurará hoy 10 de junio en el Museo Francisco Cossío, a las 11:00 horas en la Sala 5 del recinto.

La muestra reúne obras inspiradas en la identidad cultural y los referentes visuales de la Huasteca Potosina, presenta una selección de piezas en las que el autor explora el color, la textura y la abstracción como recursos para construir una narrativa visual asociada con la memoria cultural.

A través de técnicas como pastel sobre papel y óleo sobre tela, Madrid Loyde desarrolla composiciones que parten de experiencias personales y de elementos relacionados con el entorno donde transcurrió su infancia.

Originario de Tanquián, en la Huasteca Potosina, el artista ha mantenido una constante referencia a sus raíces dentro de su producción plástica.

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Su obra se caracteriza por el uso de tonalidades cálidas y terrosas, así como por trazos abstractos que buscan representar distintas interpretaciones sobre el paso del tiempo, la experiencia humana y la relación entre pasado y presente.

La trayectoria de Xil Madrid Loyde incluye estudios en el Instituto Potosino de Bellas Artes, donde se formó con destacados docentes de las artes visuales, además de especialización en arte contemporáneo en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México.

Su práctica artística se complementa con actividades académicas y de divulgación relacionadas con la creatividad y la innovación.

Herencia, colores y texturas de Xil permanecerá abierta del 10 de junio al 20 de septiembre de 2026. Durante este periodo, el público podrá acercarse a una propuesta que toma referencias culturales de la región para integrarlas en un lenguaje plástico contemporáneo.