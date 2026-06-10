logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

EXPOSICIÓN HERENCIA, COLORES Y TEXTURAS, DE XIL

Las obras del artista potosino están inspiradas en la identidad cultural y los referentes visuales de la Huasteca Potosina

Por Estrella Govea

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
EXPOSICIÓN HERENCIA, COLORES Y TEXTURAS, DE XIL
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Herencia, colores y texturas de Xil, es la exposición del artista plástico potosino Xil Madrid Loyde que se inaugurará hoy 10 de junio en el Museo Francisco Cossío, a las 11:00 horas en la Sala 5 del recinto.

      La muestra reúne obras inspiradas en la identidad cultural y los referentes visuales de la Huasteca Potosina, presenta una selección de piezas en las que el autor explora el color, la textura y la abstracción como recursos para construir una narrativa visual asociada con la memoria cultural.

      A través de técnicas como pastel sobre papel y óleo sobre tela, Madrid Loyde desarrolla composiciones que parten de experiencias personales y de elementos relacionados con el entorno donde transcurrió su infancia.

      Originario de Tanquián, en la Huasteca Potosina, el artista ha mantenido una constante referencia a sus raíces dentro de su producción plástica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Su obra se caracteriza por el uso de tonalidades cálidas y terrosas, así como por trazos abstractos que buscan representar distintas interpretaciones sobre el paso del tiempo, la experiencia humana y la relación entre pasado y presente.

      La trayectoria de Xil Madrid Loyde incluye estudios en el Instituto Potosino de Bellas Artes, donde se formó con destacados docentes de las artes visuales, además de especialización en arte contemporáneo en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México.

      Su práctica artística se complementa con actividades académicas y de divulgación relacionadas con la creatividad y la innovación.

      Herencia, colores y texturas de Xil permanecerá abierta del 10 de junio al 20 de septiembre de 2026. Durante este periodo, el público podrá acercarse a una propuesta que toma referencias culturales de la región para integrarlas en un lenguaje plástico contemporáneo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Radical abre espacio a la creación sonora en el IPBA
      Radical abre espacio a la creación sonora en el IPBA

      Radical abre espacio a la creación sonora en el IPBA

      SLP

      Estrella Govea

      "200 años del Colegio Guadalupano Josefino"
      "200 años del Colegio Guadalupano Josefino"

      "200 años del Colegio Guadalupano Josefino"

      SLP

      Estrella Govea

      Museo Rodante
      Museo Rodante

      Museo Rodante

      SLP

      Estrella Govea

      "CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA
      "CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA

      "CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA

      SLP

      Estrella Govea

      La exposición del artista Sebastián reunirá esculturas monumentales, a partir de una propuesta vinculada al arte contemporáneo