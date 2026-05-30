MICHAEL SLEDGE PRESENTA LAS POZAS

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La novela Las Pozas, del escritor Michael Sledge, será presentada este sábado 30 de mayo a las 13:00 horas en la Librería Gandhi San Luis Potosí Centro, reunirá al autor con Nuria Kaiser para conversar sobre literatura, arte y la historia detrás del jardín surrealista creado por Edward James en Xilitla.

La publicación toma como punto de partida la vida de Edward James, mecenas del surrealismo que llegó a la Huasteca Potosina tras abandonar Europa después de un proceso de divorcio que marcó su vida personal. A partir de ese episodio, Sledge reconstruye el origen del proyecto artístico de Las Pozas y la relación que James desarrolló con Plutarco Gastelum durante la construcción del sitio.

A lo largo de la novela, el autor aborda la creación de ese paisaje arquitectónico levantado entre selva, piedra y esculturas, pero también las tensiones personales que atravesaron a sus protagonistas. La historia incorpora la relación entre Plutarco y Marina, una mujer de la región, como parte de los conflictos que alteraron el rumbo del proyecto y derivaron en un accidente que afectó la continuidad del jardín surrealista.

El libro mezcla elementos de investigación histórica con narrativa literaria para reconstruir un episodio ligado al surrealismo en México y a la historia cultural de San Luis Potosí.

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La novela retoma temas como el deseo, la amistad, los celos y la fragilidad de los proyectos artísticos, a partir de personajes inspirados en figuras reales vinculadas con Las Pozas.

Durante la presentación editorial, Michael Sledge y Nuria Kaiser dialogarán sobre el proceso de escritura de la obra, la construcción de sus personajes y la permanencia de Las Pozas como referencia artística y literaria.