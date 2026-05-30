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Cultura

MICHAEL SLEDGE PRESENTA LAS POZAS

La Librería Gandhi Centro reúne hoy al autor con Nuria Kaiser para conversar sobre el jardín de Edward James en Xilitla

Por Estrella Govea

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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MICHAEL SLEDGE PRESENTA LAS POZAS
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      La novela Las Pozas, del escritor Michael Sledge, será presentada este sábado 30 de mayo a las 13:00 horas en la Librería Gandhi San Luis Potosí Centro, reunirá al autor con Nuria Kaiser para conversar sobre literatura, arte y la historia detrás del jardín surrealista creado por Edward James en Xilitla.

      La publicación toma como punto de partida la vida de Edward James, mecenas del surrealismo que llegó a la Huasteca Potosina tras abandonar Europa después de un proceso de divorcio que marcó su vida personal. A partir de ese episodio, Sledge reconstruye el origen del proyecto artístico de Las Pozas y la relación que James desarrolló con Plutarco Gastelum durante la construcción del sitio.

      A lo largo de la novela, el autor aborda la creación de ese paisaje arquitectónico levantado entre selva, piedra y esculturas, pero también las tensiones personales que atravesaron a sus protagonistas. La historia incorpora la relación entre Plutarco y Marina, una mujer de la región, como parte de los conflictos que alteraron el rumbo del proyecto y derivaron en un accidente que afectó la continuidad del jardín surrealista.

      El libro mezcla elementos de investigación histórica con narrativa literaria para reconstruir un episodio ligado al surrealismo en México y a la historia cultural de San Luis Potosí.

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      La novela retoma temas como el deseo, la amistad, los celos y la fragilidad de los proyectos artísticos, a partir de personajes inspirados en figuras reales vinculadas con Las Pozas.

      Durante la presentación editorial, Michael Sledge y Nuria Kaiser dialogarán sobre el proceso de escritura de la obra, la construcción de sus personajes y la permanencia de Las Pozas como referencia artística y literaria.

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