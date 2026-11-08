¡Un amor de película!
Nuria y Gerardo celebraron su enlace rodeados de familiares y amigos, en una recepción donde la calidez, los detalles originales y un clásico Vocho azul marino dieron un toque especial a la celebración
Galeria
En una ceremonia llena de emoción, Nuria y Gerardo unieron sus vidas y pronunciaron el esperado «sí, acepto», acompañados por sus padres Rodrigo Manzo y Laura Monsech, y Jorge Gómez y María Dolores Hernández, así como por familiares y amigos que fueron testigos de este momento especial.
Detalles destacados de la recepción
La celebración continuó en un ambiente donde la calidez y el buen gusto marcaron cada detalle. Mesas de madera natural, velas y centros de mesa con alcatraces dieron forma a una atmósfera acogedora, mientras que una pista de baile de diseño geométrico se convirtió en uno de los atractivos de la recepción. Los invitados disfrutaron de una propuesta gastronómica especial y de una noche llena de momentos para recordar.
Entrada y salida en Vocho vintage
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Uno de los detalles más originales llegó al final: los recién casados hicieron su entrada y salida de la recepción a bordo de un clásico Vocho vintage en color azul marino, un guiño de estilo que puso el toque distintivo a su celebración.
no te pierdas estas noticias
La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade
Estrella Govea
El montaje destaca por la actuación de Marco Zapata y Mar Larraga, quienes interpretan personajes centrales de ambos cuentos.
Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo
Estrella Govea
La producción local contó con apoyo del CCC y ganó Mejor Cortometraje Potosino en Xilitla.
San Wicho Medieval prepara su tercera edición
Estrella Govea
El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre con actividades para familias y aficionados.