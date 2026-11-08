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Miles marchan en Francia contra el costo de vida

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¡Un amor de película!

Nuria y Gerardo celebraron su enlace rodeados de familiares y amigos, en una recepción donde la calidez, los detalles originales y un clásico Vocho azul marino dieron un toque especial a la celebración

Por PULSO

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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En una ceremonia llena de emoción, Nuria y Gerardo unieron sus vidas y pronunciaron el esperado «sí, acepto», acompañados por sus padres Rodrigo Manzo y Laura Monsech, y Jorge Gómez y María Dolores Hernández, así como por familiares y amigos que fueron testigos de este momento especial.

Detalles destacados de la recepción

La celebración continuó en un ambiente donde la calidez y el buen gusto marcaron cada detalle. Mesas de madera natural, velas y centros de mesa con alcatraces dieron forma a una atmósfera acogedora, mientras que una pista de baile de diseño geométrico se convirtió en uno de los atractivos de la recepción. Los invitados disfrutaron de una propuesta gastronómica especial y de una noche llena de momentos para recordar.

Entrada y salida en Vocho vintage

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Uno de los detalles más originales llegó al final: los recién casados hicieron su entrada y salida de la recepción a bordo de un clásico Vocho vintage en color azul marino, un guiño de estilo que puso el toque distintivo a su celebración.

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