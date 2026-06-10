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Recorrido por la muestra Merezco la tierra que piso

Por Estrella Govea

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Recorrido por la muestra Merezco la tierra que piso
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      La artista visual La Lupita encabezará el recorrido guiado por su exposición Merezco la tierra que piso este 10 de junio a las 18:00 horas en la Galería 4 del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa". 

      A través de retratos y piezas construidas desde la observación de experiencias compartidas por distintas mujeres, la exposición aborda temas relacionados con la identidad, la pertenencia y las condiciones que atraviesan la vida cotidiana femenina.

      La autora plantea una reflexión sobre las expectativas sociales, la violencia de género y las formas de apoyo que surgen entre mujeres frente a estas realidades.

      La propuesta visual toma como punto de partida historias de mujeres triquis que habitan en San Luis Potosí, integrantes de una comunidad indígena migrante originaria de Oaxaca.

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      Sus retratos aparecen como testimonios de presencia, resistencia y organización colectiva dentro de un contexto marcado por desafíos sociales y económicos.

      Durante la visita, La Lupita compartirá detalles sobre su proceso creativo, así como las motivaciones que dieron forma a cada obra.

      El recorrido buscará acercar a las y los asistentes a las narrativas que sostienen la exposición y a los elementos que articulan su discurso visual, desde la construcción de los retratos hasta las experiencias que los inspiran.

      Lejos de centrarse únicamente en las problemáticas que aborda, Merezco la tierra que piso dirige la atención hacia los lazos de solidaridad, cuidado y acompañamiento entre mujeres.

      La muestra propone observar aquello que une a las personas por encima de sus diferencias y reconocer las redes de apoyo que permiten construir comunidad desde la experiencia compartida.

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