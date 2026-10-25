No te lo pierdas

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Tadzio Neumann ofrece narración oral con historias populares en CEART para mayores de 15 años.

Por Estrella Govea

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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      Literatura

      Poemario "Espacio en el tiempo"

      La memoria, el paso del tiempo y las experiencias personales atraviesan el poemario "Espacio en el tiempo", de Silvia Reyna, que se presentará el lunes 26 de octubre a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón. La obra reúne escritos principalmente en verso libre, que abarcan las emociones, los lazos humanos y la naturaleza.

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      Leyendas en el CEART

      Las historias y los relatos populares tomarán la Sala de Conciertos del CEART con "Noche de leyendas", espectáculo de narración oral a cargo de Tadzio Neumann. Las funciones están programadas para el viernes 30 y sábado 31 de octubre a las 20:00 horas. Está dirigida a mayores de 15 años.

      Música

      Música y leyendas

      "Al Son de la Muerte", espectáculo del Colectivo Cal y Canto con la participación especial de Diego Belth. La presentación será el miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas en el Museo Federico Silva, toma el imaginario mexicano en torno a la muerte a través de relatos, humor y expresiones artísticas.

      Teatro

      Homenaje con humor

      Danza, teatro y cuentos "Cuando la Muerte Ronda" celebrará 14 años de trayectoria el jueves 29 de octubre en el Teatro Raúl Gamboa, del IPBA. El espectáculo multidisciplinario toma la visión mexicana de la muerte durante el Día de Muertos, tradición en la que conviven el recuerdo, el humor y la celebración.

       

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