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A mediados de septiembre reabrirán alberca municipal

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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A mediados de septiembre reabrirán alberca municipal
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      CIUDAD VALLES.- Será hasta el 15 de septiembre cuando volverá a abrir de nueva cuenta la alberca municipal, de acuerdo con el director de Cultura Física y Deporte (Dicufide), Eduardo Arián Balderas González.

      El funcionario aclaró que durante los más de 12 años que tiene de existencia la alberca, no se le había hecho ningún mantenimiento y las dos bombas requirieron de una reparación de más de 350 mil pesos, pero ya estarán funcionando en las mejores condiciones y era un trabajo de mantenimiento que requería el equipo.

      Dijo que la alberca municipal estará lista desde principios de septiembre, sin embargo, habrá una inspección minuciosa de la Secretaría de Salud, para que la piscina se encuentre en condiciones de salubridad necesarias para el uso de cientos de personas que acuden a clases o entrenamiento.

      Por lo que el centro acuático está casi a punto de estar de nuevo en servicio, para beneficio de las personas que gustan de la natación.

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