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Abejas atacan a una familia y su mascota

Por Jesús Vázquez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Abejas atacan a una familia y su mascota
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      Matehuala.- Una familia y su perro fueron atacados por un enjambre de abejas, las que fueron auxiliadas por elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal, que lograron evitar que se generara una tragedia.

      Se pide a la población no molestar a las abejas para evitar que ataquen a las personas, lo que puede resultar mortal.

      De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban que un enjambre de abejas había atacado a una familia y a un perrito en la calle Puebla, de la colonia República, por lo que rápidamente acudieron al lugar para brindar auxilio.

      Al llegar, encontraron que elementos de Protección Civil ya brindaban auxilio a los afectados, por las picaduras que habían sufrido, además de las mascotas. 

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      Los Bomberos procedieron a controlar las abejas y capturarlas utilizando sus trajes especiales. Asimismo, apoyaron a los afectados, ninguno requirió traslado hospitalario, ya que no habían sufrido daños severos.

      Se pide a las personas no molestar las abejas, menos mover los panales por cuenta propia, pues este tipo de acciones pueden alterar a los insectos, que comienzan a atacar a las personas y ponen en riesgo su integridad física. 

      Tal como ocurrió en este caso, las abejas atacaron a una familia, incluido su perrito.

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