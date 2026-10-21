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Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos

Por Miguel Barragán

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos
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      CIUDAD VALLES.- El alcalde de Tanquián, Emmanuel Jonguitud Guerrero negó que las camionetas a su cargo hayan sido utilizadas por civiles armados que atacaron a los guardias civiles en municipio.

      El munícipe, de extracción morenista subrayó que las camionetas que usa para trasladarse son préstamos a su administración y que la única participación que tuvieron en la refriega entre guardias civiles estatales y hombres armados es que fueron impactados por balas, mientras él se encontraba en una servicio funeral.

      Dijo que las camionetas no son de su propiedad e insistió en que nada tiene que ver su propiedad con lo ocurrido en Tanquián, agradeciendo al Ejército y la Guardia Nacional por el apoyo brindado en su localidad.

      El gobernador del estado, este lunes 19 de octubre dijo que dos de las camionetas que trasladaban a los civiles armados que abrieron fuego contra los policías estatales entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre son propiedad de Jonguitud Guerrero.

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