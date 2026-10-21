Fallece el profesor Raymundo De León

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MATEHUALA.- La mañana del martes 20 de octubre se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del profesor Raymundo De León Méndez, quien daba clases en el taller de carpintería de la Escuela Secundaria Francisco Zarco en las décadas de los noventa y dos mil. Fue un profesor muy conocido y querido por sus alumnos.

Gran consternación hubo entre los estudiantes al darse a conocer que falleció el profesor Raymundo De León Méndez. Sus alumnos de carpintería de la Secundaria Francisco Zarco lo recuerdan con gran cariño, pues fue un excelente maestro y muy comprensivo con sus alumnos, además de muy platicador, y los apoyaba dentro de su materia.

A lo largo de los años fueron miles los estudiantes a los que les impartió esta materia, y algunos, gracias a esto, han ejercido la profesión de carpintería en el extranjero. El profesor Raymundo fue un maestro inclusivo, adelantado a su época, pues en esos años era raro que las mujeres entraran al taller de carpintería, ya que éste se veía como si fuera solo para hombres y para las mujeres estaban el taller de belleza, corte y confección o taquimecanografía. Sin embargo, el profesor Raymundo sí permitió que las mujeres a las que les gustara entraran al taller de carpintería.

En los últimos años se le miraba muy contento al profesor todos los domingos en la Plaza de Armas, bailando en las noches de danzón, donde sorprendía, pues siempre estaba muy contento, baile y baile, y tenía mucha energía, incluso haciendo unos pasos difíciles y ganándoles a los jóvenes. Descanse en paz el profesor Raymundo De León Méndez.

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