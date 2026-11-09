Alertan autoridades por intentos de suicidio

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Rioverde.- Se han atendido cuatro casos por intento de suicidio, ya se trabaja para otorgar las atenciones necesarias para prevenir casos de este tipo, incluso a través de pláticas y conferencias en escuelas.

La sicóloga del Dif María de Lourdes Becerra, refiere que se trabaja a través del Escuadrón AVE y que se está atendiendo cada uno de los casos que se han denunciado, desde cutting.

Se le da seguimiento a los 4 casos por intento de suicidio, que han sido en menores de edad, lo que llama la atención, se trabaja de manera coordinada con las instituciones educativas.

Se les apoya también a las familias, los focos rojos de es estos casos es cuando hablan de ideas o pensamientos de muerte, escribir cartas de despedida o están aisladas las personas.

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Se está trabajando, el objetivo es erradicarlo, pero es importante que los padres de familia estén al pendiente de sus hijos.