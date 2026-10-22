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Anuncian corte de luz en la calle Morelos

Por Redacción

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Anuncian corte de luz en la calle Morelos
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      CIUDAD VALLES.- Desde las 10 de la noche del jueves 22 de octubre hasta las seis de la mañana del viernes 23 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hará un corte de luz para hacer trabajos programados de mejoras en la red general de distribución en calles de la zona centro de la ciudad. 

      El corte será en calle Morelos, entre Hidalgo y Juárez, es decir, la cuadra donde está un templo religioso, negocios de comida y de fotocopias y algunos otros servicios, justo a un lado del Palacio Municipal. 

      Son trabajos que deben llevarse a cabo sobre la red de distribución para "mejorar la confiabilidad de la red eléctrica" en la ciudad, de acuerdo al comunicado y advierte a los habitantes de esta zona o prestadores de servicios que tomen sus precauciones, pues serán varias horas las que estarán sin energía eléctrica.

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