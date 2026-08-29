Anuncian programa de deschatarrización

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Matehuala.- La Coordinación de Tránsito Municipal y la Jurisdicción Sanitaria número 2, tuvieron una reunión y al término anuncian un programa de deschatarrización como medida preventiva a la propagación del dengue en el municipio.

Quedaron establecidas algunas acciones en la mesa de trabajo y puntos de acuerdos durante la sesión del Comité Municipal de Salud, donde participó el área de regidores de la Comisión de Salud, Tránsito Municipal, Protección Civil, Servicios Públicos Primarios, Ecología, Alumbrado Público, entre otros departamentos y la Jurisdicción Sanitaria número 2, y vieron que en Matehuala hay muchos carros abandonados, los cuales son un foco de infección.

El programa comprende el aviso con anticipación a los dueños de vehículos que se encuentren en abandono, descompuestos o desvalijados en la vía pública para que los retiren, ya que fungen como incubadoras o refugio para los mosquitos portadores del dengue por la acumulación de agua, son un foco de infección para la población.

Además, los vehículos abandonados en la calle son un verdadero peligro pues además sirven de escondite para los delincuentes.

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Los vehículos que no sean retirados por sus propietarios de la vía pública, serán enviados a la pensión y de esta manera prevenir y evitar focos rojos en el contagio del dengue.