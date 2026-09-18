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Construyen estatua de San Francisco de Asís

Por Jesús Vázquez

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Construyen estatua de San Francisco de Asís
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      Catorce.- El presidente municipal supervisa los trabajos de instalación de las piezas de cantera que formarán la estatua de San Francisco de Asís, la cual planean inaugurar en este mes de septiembre para celebrar los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, santo patrono del Pueblo Mágico de Real de Catorce. 

      La imagen del santo patrono tendrá una altura de 18 metros, el espacio de ubicación contará con escalinata, una explanada y es trabajada por canteros del estado de Querétaro, el proyecto se ha convertido en un hecho histórico y coincide con los festejos que ha organizado la Fundación Real de Catorce con el propósito de conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís en el plano terrenal

      Hay gran entusiasmo y expectativa entre parroquianos y comerciantes de que la imagen que se instale apoye la afluencia de feligreses y turistas del legendario pueblo mineral, se incremente al cien por ciento el turismo pues este será un atractivo turístico completamente gratuito, no como en otras zonas de Catorce que hay atractivos turísticos, pero por todos cobran grandes cantidades.

      Las fiestas patronales de San Francisco de Asís son en octubre y llegan miles de visitantes durante estos días, por lo que quieren que ya esté listo el monumento franciscano para que la gente acuda a tomarse la fotografía del recuerdo en este lugar, pues en estas fechas acude gente de todo México y de otros países. 

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