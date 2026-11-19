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CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal comenzará las gestiones para atender caso de niña que avisó a su padre mediante WhatsApp que su madre estaba a punto de suicidarse, en una colonia del norte de la ciudad.

Después de la situación de riesgo que vivieron dos menores de edad y una persona de 18 años, cuando su madre intentó suicidarse, el DIF Municipal hará las gestiones para comenzar a atender a la familia desde Trabajo Social y, si es necesario, la intervención de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

El caso tomó relevancia porque una pequeña de apenas 10 años de edad fue la que alertó a su padre (ausente de la casa en ese momento), sobre las posibles intenciones de su madre y, por ello, tomaron parte las autoridades que lograron evitar cualquier acción de la madre de familia.