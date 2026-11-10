Bomberos controlan incendio de palmera

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Matehuala.- Bomberos lograron controlar el incendio de una palma en la colonia Santa Ana, gracias a la pronta intervención de esta corporación de emergencia, no hubo personas lesionadas y se evitó que el fuego se propagara a otros lugares de la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban el incendio de una palma en la calle Revolución Mexicana, de la colonia Santa Ana, por lo que los tragahumo acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

Al llegar, los bomberos comenzaron de inmediato las labores para controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otros puntos cercanos.

En cuestión de minutos lograron sofocar el fuego, la situación no pasó a mayores, no se reportaron personas lesionadas, hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que la palma se incendiara.

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Por otra parte, los bomberos también acudieron a atender una fuga de gas en la calle Gonzalo Martínez Corbalá, de la colonia Luis N. Morones, al llegar al lugar, localizaron el problema en un tanque de gas de 30 kilogramos, por lo que realizaron las maniobras correspondientes para controlar la fuga y evitar algún incidente mayor.

Cabe hacer mención que los reportes por fugas de gas son de los más recurrentes.

que atienden los Bomberos, muchas de ellas relacionadas con tanques dañados o en malas condiciones.

Por ello, se recomienda a la población revisar periódicamente sus cilindros y conexiones de gas, solicitar apoyo de emergencia ante cualquier olor o señal de fuga.