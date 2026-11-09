Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- La Prepa Uni llevó a cabo el Festival Otoñal "Autumnus: Otoño", bajo el lema "Lo que nos hace únicos es lo que nos une", reunió literatura, música, teatro, gastronomía y expresiones biculturales en una jornada dedicada al talento estudiantil y al fortalecimiento de la identidad cultural.

Con el propósito de promover el arte, la cultura y la convivencia, la Prepa Uni llevó a cabo su Festival Otoñal, una celebración que permitió a las y los estudiantes explorar la riqueza de esta estación a través de diversas manifestaciones artísticas y actividades académicas.

Bajo el lema "Lo que nos hace únicos es lo que nos une", el festival integró distintas asignaturas y expresiones creativas, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje y participación donde convergieron la literatura, pintura, música, gastronomía, teatro y las tradiciones culturales mexicanas y anglosajonas.

Durante la jornada, el otoño fue descubierto más allá de sus colores característicos, tomando como inspiración sus aromas, frutos, paisajes y transformaciones para dar vida a una experiencia educativa que destacó la creatividad, el talento y la sensibilidad artística de la comunidad estudiantil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este tipo de iniciativas, Prepa Uni fortalece la formación integral de sus estudiantes mediante experiencias que vinculan el conocimiento académico con el arte y la cultura .

y las tradiciones, al tiempo que fomenta el respeto por la diversidad cultural y el sentido de pertenencia a su comunidad educativa.