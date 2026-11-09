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Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño

Convergen literatura, pintura, música, gastronomía, teatro

Por Jesús Vázquez

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño
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      Matehuala.- La Prepa Uni llevó a cabo el Festival Otoñal "Autumnus: Otoño", bajo el lema "Lo que nos hace únicos es lo que nos une", reunió literatura, música, teatro, gastronomía y expresiones biculturales en una jornada dedicada al talento estudiantil y al fortalecimiento de la identidad cultural.

      Con el propósito de promover el arte, la cultura y la convivencia, la Prepa Uni llevó a cabo su Festival Otoñal, una celebración que permitió a las y los estudiantes explorar la riqueza de esta estación a través de diversas manifestaciones artísticas y actividades académicas.

      Bajo el lema "Lo que nos hace únicos es lo que nos une", el festival integró distintas asignaturas y expresiones creativas, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje y participación donde convergieron la literatura, pintura, música, gastronomía, teatro y las tradiciones culturales mexicanas y anglosajonas.

      Durante la jornada, el otoño fue descubierto más allá de sus colores característicos, tomando como inspiración sus aromas, frutos, paisajes y transformaciones para dar vida a una experiencia educativa que destacó la creatividad, el talento y la sensibilidad artística de la comunidad estudiantil.

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      Con este tipo de iniciativas, Prepa Uni fortalece la formación integral de sus estudiantes mediante experiencias que vinculan el conocimiento académico con el arte y la cultura .

      y las tradiciones, al tiempo que fomenta el respeto por la diversidad cultural y el sentido de pertenencia a su comunidad educativa.

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