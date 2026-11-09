Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico

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Catorce.- Autoridades municipales refieren que es falso que el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, haya sido secuestrado durante una visita que hizo al Pueblo Mágico, aseguraron que los hechos ocurrieron en la carretera San Tiburcio-Vanegas, en un tramo correspondiente al estado de Zacatecas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre dicha carretera, en territorio zacatecano y no en San Luis Potosí.

De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonados sobre la carretera, posteriormente solicitaron ayuda y llegaron a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además, estableció coordinación con las autoridades de esa entidad y con las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas.

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Horas después se dio a conocer que, afortunadamente, el alcalde fue localizado sano y salvo mediante un operativo coordinado entre autoridades federales, con el apoyo de corporaciones policiales de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.