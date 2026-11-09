logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos sofocan incendio en un baldío

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos sofocan incendio en un baldío
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Bomberos acudieron a controlar un incendio en un predio baldío en la colonia Ojo de Agua, asimismo, atendieron el reporte de un gato que llevaba varios días encerrado en una casa abandonada, por lo que realizaron su rescate.

      De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que les reportaron un fuerte incendio en un predio baldío de la colonia Ojo de Agua, por lo que elementos de esta corporación acudieron a brindar auxilio.

      Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron de inmediato las labores para controlar el fuego antes de que se saliera de control, después de varios minutos lograron apagar el incendio, el cual se originó por la quema de basura y un colchón que terminó saliéndose de control, las llamas no se extendieron a lugares cercanos y no se reportaron personas lesionadas.

      Posteriormente, recibieron otra llamada de auxilio en la que les informaban que había un gato encerrado en una casa abandonada desde hacía varios días, los tragahumo acudieron rápidamente al lugar, ingresaron al domicilio y lograron rescatar al pequeño felino.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El gatito fue entregado a los vecinos del sector, quienes comentaron que llevaban varios días escuchándolo maullar, asimismo, se comprometieron a cuidarlo y llevarlo con un veterinario para que revisara su estado de salud.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pipa gasera avanza sin conductor y choca contra cercado de capilla en la zona Tének
      Pipa gasera avanza sin conductor y choca contra cercado de capilla en la zona Tének

      Pipa gasera avanza sin conductor y choca contra cercado de capilla en la zona Tének

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades locales atendieron el reporte y se llegó a un acuerdo con responsables.

      Motociclista atropellado por un auto fantasma
      Motociclista atropellado por un auto fantasma

      Motociclista atropellado por un auto fantasma

      SLP

      Carmen Hernández

      La zona tének, un basurero
      La zona tének, un basurero

      La zona tének, un basurero

      SLP

      Redacción

      Falla servicio de recolección de desechos

      Tratadoras de agua, fuera de servicio
      Tratadoras de agua, fuera de servicio

      Tratadoras de agua, fuera de servicio

      SLP

      Carmen Hernández

      Ríos son contaminados por descargas de aguas residuales