Bomberos sofocan incendio en un baldío

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Matehuala.- Bomberos acudieron a controlar un incendio en un predio baldío en la colonia Ojo de Agua, asimismo, atendieron el reporte de un gato que llevaba varios días encerrado en una casa abandonada, por lo que realizaron su rescate.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que les reportaron un fuerte incendio en un predio baldío de la colonia Ojo de Agua, por lo que elementos de esta corporación acudieron a brindar auxilio.

Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron de inmediato las labores para controlar el fuego antes de que se saliera de control, después de varios minutos lograron apagar el incendio, el cual se originó por la quema de basura y un colchón que terminó saliéndose de control, las llamas no se extendieron a lugares cercanos y no se reportaron personas lesionadas.

Posteriormente, recibieron otra llamada de auxilio en la que les informaban que había un gato encerrado en una casa abandonada desde hacía varios días, los tragahumo acudieron rápidamente al lugar, ingresaron al domicilio y lograron rescatar al pequeño felino.

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El gatito fue entregado a los vecinos del sector, quienes comentaron que llevaban varios días escuchándolo maullar, asimismo, se comprometieron a cuidarlo y llevarlo con un veterinario para que revisara su estado de salud.