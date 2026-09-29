Burócratas promueven imagen de David Jr

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CIUDAD VALLES.- Algunos de los trabajadores del Ayuntamiento portaban una efigie caricaturizada del presidente del Verde, David Medina Avendaño, durante el protocolo del 2do Informe de Gobierno de su papá.

"Es que me quieren mucho", expresó Medina Avendaño cuando se le preguntó por qué varios trabajadores del Ayuntamiento y de su equipo cercano portaban playeras negras con una figura caricaturizada de su rostro en la espalda, además de traer también la mano con la señal de victoria, típica de las campañas de su padre, cuando fue candidato a la alcaldía.

Aunque no ha habido una declaración oficial, salvo algunas sugerencias de parte de él mismo y de su padre, Medina Avendaño esta vez fue promocionado en las playeras tipo polo de sus prosélitos.