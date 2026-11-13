Campaña contra las adicciones

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Matehuala.- En las instalaciones de la Escuela Secundaria General Francisco Zarco se llevó a cabo el arranque del programa #QUEFOMO, el cual tiene como finalidad prevenir las adicciones entre los jóvenes, ya que lamentablemente se ha registrado un incremento en el consumo de sustancias adictivas, particularmente en el uso de cigarros electrónicos.

El programa #QUEFOMO es una iniciativa enfocada en fortalecer la prevención entre las y los jóvenes, sumando esfuerzos institucionales para llevar pláticas y actividades a escuelas de nivel medio superior y superior, en ellas se abordarán temas de gran importancia, como la prevención del delito, el suicidio, la violencia y otras problemáticas sociales.

Este programa surge a partir del diálogo y los acuerdos establecidos durante las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública, donde se planteó la necesidad de impulsar una estrategia integral de prevención.

El director de la Instancia Municipal de la Juventud, Julián Adair García Hernández, dio a conocer que este programa busca llevar conferencias y pláticas a los jóvenes para combatir las adicciones. Explicó que el nombre #QUEFOMO es una manera de acercarse a ellos utilizando palabras y expresiones que actualmente forman parte de su lenguaje, pues lamentablemente las adicciones son un problema que continúa creciendo entre los jóvenes.

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