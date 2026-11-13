logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Campaña contra las adicciones

Arrancan programa #QUEFOMO apoyo a jóvenes que han caído en adicciones

Por Jesús Vázquez

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Campaña contra las adicciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- En las instalaciones de la Escuela Secundaria General Francisco Zarco se llevó a cabo el arranque del programa #QUEFOMO, el cual tiene como finalidad prevenir las adicciones entre los jóvenes, ya que lamentablemente se ha registrado un incremento en el consumo de sustancias adictivas, particularmente en el uso de cigarros electrónicos.

      El programa #QUEFOMO es una iniciativa enfocada en fortalecer la prevención entre las y los jóvenes, sumando esfuerzos institucionales para llevar pláticas y actividades a escuelas de nivel medio superior y superior, en ellas se abordarán temas de gran importancia, como la prevención del delito, el suicidio, la violencia y otras problemáticas sociales.

      Este programa surge a partir del diálogo y los acuerdos establecidos durante las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública, donde se planteó la necesidad de impulsar una estrategia integral de prevención.

      El director de la Instancia Municipal de la Juventud, Julián Adair García Hernández, dio a conocer que este programa busca llevar conferencias y pláticas a los jóvenes para combatir las adicciones. Explicó que el nombre #QUEFOMO es una manera de acercarse a ellos utilizando palabras y expresiones que actualmente forman parte de su lenguaje, pues lamentablemente las adicciones son un problema que continúa creciendo entre los jóvenes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles
      Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles

      Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Blanca Ruth Hernández Ortiz trabajó durante varios años en la clínica del ISSSTE y en el Hospital General de Ciudad Valles.

      Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades
      Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades

      Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades

      SLP

      Jesús Vázquez

      Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol
      Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol

      Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol

      SLP

      Redacción

      Pese a evidencias que se presentaron, no hay nada que investigar

      Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas
      Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas

      Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas

      SLP

      Redacción