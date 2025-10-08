Casi lista, pavimentación de la avenida Santa Rosa

logo pulso
Por Redacción

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Para antes del 27 de octubre tendría que quedar terminada la avenida Santa Rosa, luego de que hace ocho meses iniciaron las obras, informó David Medina Salazar.

Este martes, en su oficina de Presidencia, el alcalde dijo que el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona visitará Valles el lunes 27 de octubre para inaugurar la obra de pavimentación de la calle Santa Rosa, que consta de alrededor de 800 metros entre las vías, cerca del Ingenio, hasta pocos metros antes de llegar al terraplén del puente Santa Rosa.

Esta obra fue arrancada en enero, sin embargo estuvo parada hasta mayo y la mayor parte de los trabajos se hicieron entre el quinto mes y éste, el décimo mes del año.

