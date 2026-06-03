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Colectarán televisores antiguos en la plaza

Por Miguel Barragán

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Colectarán televisores antiguos en la plaza
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      CIUDAD VALLES.- El viernes 5 de junio la plaza principal será el depósito de televisores analógicos y digitales como parte de una actividad promovida por la dirección de Ecología.

      El titular de la oficina de Gestión Ecológica, Julio César Otero Torres informó que, contrario a la campaña anterior, ahora se hará acopio de televisores antiguos (con cinescopio) y de teles digitales o pantallas en desuso.

      Refirió que también tendrán acopio de baterías y pilas de todo tipo, dado que las altas concentraciones de ácidos hacen que estas fuentes de energía sean contaminantes peligrosos. Esta recolección que es abierta a todo el público es en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

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