Chocan autobús y camioneta

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CIUDAD VALLES.- Una camioneta chocó contra un autobús urbano en el bulevar México-Laredo; no hubo personas lesionadas.

El percance ocurrió la tarde de este viernes, cerca de la intersección con la avenida Hidalgo, en la zona centro de Ciudad Valles.

La conductora de una camioneta SUV Nissan de color blanco se encontraba estacionada y, presuntamente, no tuvo precaución al tratar de incorporarse a la circulación, por lo que chocó contra un autobús urbano de la ruta Lázaro Cárdenas-Ecocentralita.

Los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos; únicamente se registraron daños materiales y afectaciones momentáneas a la vialidad.

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La conductora llamó a su aseguradora y manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con el chofer del autobús para la reparación de los daños.