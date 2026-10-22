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Ciclista cae en río de San Diego

Por Carmen Hernández

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Ciclista cae en río de San Diego
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      RIOVERDE.- Joven que viajaba en una bicicleta cayó a un río en una superficie de 2 metros en la comunidad de San Diego, sufriendo severos daños al tocar la profundidad del riachuelo. 

      Los hechos ocurrieron en el Ejido de San Diego, cuando un hombre se dirigía a bordo de su bicicleta a su domicilio, un momento dado perdió el control de la bicicleta y terminó cayendo al río a una profundidad de 2 metros.  

      Personas solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil, ante el riesgo de que pudiera morir ahogado en el riachuelo, los paramédicos arribaron en la Unidad 1180, para de inmediato brindarle los primeros auxilios al accidentado. 

      Al revisarlo, el lesionado presentaba traumatismo cráneo encefálico, por lo que fue enviado a recibir atención médica al Hospital Regional del IMSS, donde los doctores lo atienden y aplican acciones para evitar que llegara a fallecer.

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