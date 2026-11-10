Cierran oficinas del INE; paro nacional

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CIUDAD VALLES.- Por primera vez en su historia, el INE pasa por un proceso de paro de trabajadores que exigen aumentos salariales a nivel nacional. Este lunes 9 solamente se pueden hacer citas para fechas por venir.

Los trabajadores de los módulos de atención a nivel nacional habían estado pidiendo incrementos, pero estas requisas fueron ignoradas por la ahora tristemente célebre Guadalupe Taddei, expresidenta del Consejo General del INE, quien tendría mucho que ver con la actual crisis, de acuerdo con Ivonne Rodríguez Azuara, vocera presidenta de la Mesa Distrital 04 del INE con sede en Valles.

Por lo pronto, en la entrada vehicular del INE, en calle Zaragoza hay una mesa para recibir a los tramitantes, con la finalidad de darles nueva fecha para entrega de credenciales o procedimientos de renovación.