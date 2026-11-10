Cierran oficinas del INE; paro nacional
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Por primera vez en su historia, el INE pasa por un proceso de paro de trabajadores que exigen aumentos salariales a nivel nacional. Este lunes 9 solamente se pueden hacer citas para fechas por venir.
Los trabajadores de los módulos de atención a nivel nacional habían estado pidiendo incrementos, pero estas requisas fueron ignoradas por la ahora tristemente célebre Guadalupe Taddei, expresidenta del Consejo General del INE, quien tendría mucho que ver con la actual crisis, de acuerdo con Ivonne Rodríguez Azuara, vocera presidenta de la Mesa Distrital 04 del INE con sede en Valles.
Por lo pronto, en la entrada vehicular del INE, en calle Zaragoza hay una mesa para recibir a los tramitantes, con la finalidad de darles nueva fecha para entrega de credenciales o procedimientos de renovación.
no te pierdas estas noticias
Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras
Redacción
Trabajos de mantenimiento de la red general, por parte de CFE
Acercan servicios médicos a población
Carmen Hernández
Se cuentan con clínicas en cuatro comunidades
Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico
Redacción
Funcionario y otras personas fueron liberados en una carretera y llegaron a Cedral