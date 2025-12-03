logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Estado

Clausura DIF taller de Fieltro

Por Jesús Vázquez

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Clausura DIF taller de Fieltro

Matehuala.- El SMDIF Matehuala llevó a cabo la clausura del taller de decoraciones navideñas con fieltro, un espacio creado para fortalecer la creatividad, las habilidades manuales y el emprendimiento de las mujeres de nuestra comunidad.

Este taller se realizó con la finalidad de quienes se inscribieran aprendieran a realizar figuras navideñas de fieltro, la cuales podrán usar para adornar sus casas o para emprender un negocio de temporada y venderlas con la llegada de la llamada navidad, este tipo de talleres fortalecen las habilidades y conocimientos de los asistentes, y así mismo forman la sana convivencia, además de que entre quienes acuden se ayudan.

La encargada de dar este taller fue la instructora Imelda Quiñones quien llevó el taller de decoraciones navideñas con dedicación, paciencia y talento al además de compartir sus conocimientos, cabe hacer mención que todas participantes estuvieron muy atentas y con mucho compromiso en cada una de las sesiones de esta capacitación que inclusive los aprendizajes los podrán utilizar este año y en los años próximos en cada temporada navideña 

Las asistentes mencionaron que este tipo de cursos son de gran ayuda para ellas par poder emprender negocios, y esperan que estos cursos continúen para ayudar a los matehualenses. 

