Clausuran Campamento de Fomento Cultural

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MATEHUALA.- Con entusiasmo y una amplia participación infantil, concluyó el Campamento Cultural 2026, actividad que durante varios días ofreció a niñas y niños un espacio de aprendizaje, creatividad, convivencia y sano esparcimiento.

A través de la Dirección de Fomento Cultural, encabezada por el maestro José Ascención Hernández Elizalde, se desarrolló este campamento, en el que las niñas y los niños tuvieron la oportunidad de participar en diversas actividades artísticas y culturales, fortaleciendo sus habilidades, descubriendo nuevos talentos y fomentando valores como el trabajo en equipo y la convivencia.

Durante el cierre se reconoció el entusiasmo y compromiso de las y los participantes, así como la colaboración de las familias y del personal encargado de hacer posible esta segunda etapa. Este tipo de actividades son para promover espacios que contribuyan al desarrollo integral de la niñez, acercándola a la cultura y fortaleciendo su participación en actividades formativas y recreativas.

La clausura representó el cierre de una nueva experiencia para las niñas y niños, quienes concluyeron esta etapa con nuevos aprendizajes y gratos recuerdos, donde esperan que este fin de semana los menores se preparen para el próximo regreso a clases que será el lunes primero de septiembre.

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