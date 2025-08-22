logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Clausuran Feria del Libro

Durante el evento hubo actividades culturales y talleres de lectura

Por Jesús Vázquez

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Clausuran Feria del Libro

MATEHUALA.- Fue clausurada la Feria del Libro que organizó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Plaza Benito Juárez y para el cierre se contó con la presentación del grupo Axtla que está celebrando su cuarenta aniversario de trayectoria artística.

Con gran éxito se llevó a cabo la Feria del Libro, la cual duró una semana y a lo largo de estos días se llevaron a cabo varias actividades culturales, como cuenta cuentos, talleres de lectura, presentación de danzas, teatro y presentaciones de grupos musicales, que la gente disfrutó con una gran alegría, y aprovecharon para ver los diferentes libros que ofertaban casas editoriales.

En este evento se ofrecieron libros para estudiantes de diversas carreras universitarias, pero también había libros infantiles, para jóvenes, recetarios, novelas literarias, clásicos de la literatura, libros de historia, biografías entre muchos otros y a precios accesibles, pues la finalidad de estas actividades es fomentar el gusto por la lectura ya que es algo que se está perdiendo.

Para terminar y clausurar la Feria del Libro se llevó a cabo la presentación del grupo Axtla, bajo la dirección del maestro José Luis Soto Fraga, este grupo está celebrando su 40 aniversario de carrera artística y con su música hizo vibrar a todos los asistentes a este magno evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico
Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

SLP

Jesús Vázquez

Aparatos causaron incendio de autobús
Aparatos causaron incendio de autobús

Aparatos causaron incendio de autobús

SLP

Miguel Barragán

Piden apoyar la campaña Luz Rosa
Piden apoyar la campaña Luz Rosa

Piden apoyar la campaña Luz Rosa

SLP

Carmen Hernández

Para donar pelo y elaborar pelucas oncológicas

Bomberos de San Ciro están de fiesta
Bomberos de San Ciro están de fiesta

Bomberos de San Ciro están de fiesta

SLP

Carmen Hernández

Cumplen primer aniversario de fundación