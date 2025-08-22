Clausuran Feria del Libro

MATEHUALA.- Fue clausurada la Feria del Libro que organizó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Plaza Benito Juárez y para el cierre se contó con la presentación del grupo Axtla que está celebrando su cuarenta aniversario de trayectoria artística.

Con gran éxito se llevó a cabo la Feria del Libro, la cual duró una semana y a lo largo de estos días se llevaron a cabo varias actividades culturales, como cuenta cuentos, talleres de lectura, presentación de danzas, teatro y presentaciones de grupos musicales, que la gente disfrutó con una gran alegría, y aprovecharon para ver los diferentes libros que ofertaban casas editoriales.

En este evento se ofrecieron libros para estudiantes de diversas carreras universitarias, pero también había libros infantiles, para jóvenes, recetarios, novelas literarias, clásicos de la literatura, libros de historia, biografías entre muchos otros y a precios accesibles, pues la finalidad de estas actividades es fomentar el gusto por la lectura ya que es algo que se está perdiendo.

Para terminar y clausurar la Feria del Libro se llevó a cabo la presentación del grupo Axtla, bajo la dirección del maestro José Luis Soto Fraga, este grupo está celebrando su 40 aniversario de carrera artística y con su música hizo vibrar a todos los asistentes a este magno evento.

