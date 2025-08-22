Verifican comercios de venta de alimentos

Matehuala.- Con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y brindar mayor confianza en el consumo de alimentos, la dirección de Comercio, en coordinación con Protección Civil Municipal y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), llevó a cabo un operativo de supervisión en el área municipal destinada a comerciantes de productos de la tierra, ubicada en el centro de la ciudad.

Durante el recorrido, se detectaron condiciones que requieren atención inmediata y otras que deberán corregirse a mediano plazo, por lo que se hicieron recomendaciones, observaciones y medidas preventivas dirigidas a los comerciantes para el adecuado manejo de insumos y materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos y complementos.

El director de Comercio, Heriberto Salazar Infante, señaló que estos operativos serán constantes y que, en caso de incumplir con las disposiciones sanitarias y de seguridad, los establecimientos podrían hacerse acreedores a sanciones o incluso a la cancelación de permisos de operación.

Este tipo de actividades las llevan a cabo con la finalidad de que se vendan productos en buenas condiciones a la población y proteger su salud, ya que si comen alimentos dañados se pueden intoxicar, así mismo que los espacios donde se encuentran los puestos estén de manera segura y ordenada.

