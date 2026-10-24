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Coalición del PRI con AN y Panal

Para el Gobierno del Estado la apuesta priista es Galindo Ceballos

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Coalición del PRI con AN y Panal
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      CIUDAD VALLES.- El presidente del PRI en Valles, César González García dijo que el plan electoral de su partido es ir en coalición con el PAN y con el PANAL en los comicios del 2027.

      El líder del priismo vallense dijo que con toda seguridad habrá una coalición en muchos de los municipios de San Luis Potosí y, aunque no se puede asegurar que en todos, al menos en Valles vaticinó que para antes de que termine el año habrá un prospecto para abanderar a los tres partidos, en esta localidad.

      Dijo que para el Gobierno del Estado, la apuesta priista y panista es Enrique Galindo Ceballos, aunque no adelantó ningún nombre para las elecciones locales.

      Manifestó que, a partir del arranque de la temporada electoral local, el 15 de noviembre, estarán trabajando en los abanderados de la posible coalición.

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