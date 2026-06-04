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Cobrarán por uso de canchas del Tantocob

Personas lucran ofreciendo clases o academias

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Cobrarán por uso de canchas del Tantocob
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      CIUDAD VALLES.- En una reunión en la que participaron sólo funcionarios, hubo modificaciones en el reglamento del parque Tantocob y se cobrará el uso de espacios a quienes lucran con clases deportivas.

      Ramón Ortiz García, titular de la Dirección de Planeación dio a conocer que los espacios que son utilizados de manera exclusiva y en donde se lucra con clases o academias, tendrán un costo de 100 pesos la hora, de acuerdo con las propuestas hechas en el foro llevado a cabo para reglamentar puntos sobre las actividades de los parques de Valles.

      El funcionario dijo que el recurso a obtenerse será para el mantenimiento y para los gastos propios de un espacio público de esa naturaleza.

      Luego de que apenas cinco personas participaron en la reunión, podría haber un evento más en donde haya más participación. Las resoluciones de los cambios de reglas se pondrán a consideración de Cabildo en próximas fechas.

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