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Comerciantes dejan zona centro hecha un cochinero

Sacan su basura en las banquetas el día que no pasa el camión: vecinos

Por Jesús Vázquez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Comerciantes dejan zona centro hecha un cochinero
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      MATEHUALA.- Comerciantes sacan su basura en días en los que no pasa el camión recolector y la dejan en las banquetas, dando una mala imagen y convirtiendo el lugar en un foco de infección, denunciaron vecinos del lugar.

      Además, dijeron que impiden el paso peatonal, el problema se da en calles del centro de la ciudad donde diariamente pasan cientos de personas y los desechos dan una mala imagen.

      En la calle Morelos esquina con Julián de los Reyes del centro de la ciudad se pudieron observar grandes cantidades de basura dejadas por los comerciantes para que se la llevara el camión recolector, el problema es que la sacan los días que no pasa el camión, quedándose la basura en esta esquina impidiendo el paso de los peatones.

      Hace unos días se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, en donde se habló de este problema en la sociedad matehualense, donde lamentablemente falta mucha cultura del cuidado del medio ambiente, y mucha gente saca su basura aun sabiendo que son días en los que no pasa el camión recolector, y con esto solo están dañando la imagen de la ciudad así como contaminando, señalaron finalmente los vecinos del lugar.

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