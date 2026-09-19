Compactan basura del relleno sanitario

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad Fernández.- Tras reportes de malos olores, fueron compactadas varias celdas del relleno sanitario, para evitar riesgos en la salud de habitantes que viven cerca del tiradero de basura.

Las autoridades municipales dieron a conocer que recibieron un sin fin de reportes por olores nauseabundo que salían del relleno sanitario.

Motivo por el cual se desplazaron al relleno sanitario, para realizar trabajos de compactación y mantenimiento del basurero municipal, para evitar problemas de sanidad.

La celda que corresponde al municipio, se continúa trabajando para que esté en mejores condiciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El relleno es monitoreado constantemente, para evitar una contingencia mayor.