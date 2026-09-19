logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Compactan basura del relleno sanitario

Por quejas de malos olores que denunciaron ciudadanos

Por Carmen Hernández

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Compactan basura del relleno sanitario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Fernández.- Tras reportes de malos olores, fueron compactadas varias celdas del relleno sanitario, para evitar riesgos en la salud de habitantes que viven cerca del tiradero de basura.  

      Las autoridades municipales dieron a conocer que recibieron un sin fin de reportes por olores nauseabundo que salían del relleno sanitario. 

      Motivo por el cual se desplazaron al relleno sanitario, para realizar trabajos de compactación y mantenimiento del basurero municipal, para evitar problemas de sanidad. 

      La celda que corresponde al municipio, se continúa trabajando para que esté en mejores condiciones.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El relleno es monitoreado constantemente, para evitar una contingencia mayor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Transportistas callan sobre la inseguridad
      Transportistas callan sobre la inseguridad

      Transportistas callan sobre la inseguridad

      SLP

      Redacción

      No denuncian nada ante dirigente nacional de SSPCF

      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico
      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico

      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico

      SLP

      Redacción

      Invitan a curso de elaboración de dulces
      Invitan a curso de elaboración de dulces

      Invitan a curso de elaboración de dulces

      SLP

      Carmen Hernández

      Construyen estatua de San Francisco de Asís
      Construyen estatua de San Francisco de Asís

      Construyen estatua de San Francisco de Asís

      SLP

      Jesús Vázquez