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RIOVERDE.- Con el Buen Fin se instalaron módulos informativos donde se brindaron 331 asesorías para que compradores no fueran víctimas de algún abuso.

Edgar Roberto Ríos Delgado director de la oficina de Defensa del Consumidor zona Altiplano, señaló que durante esta campaña de ventas de diversos artículos a bajo costo, se colocaron módulos en la Plaza El Dorado, The Park y Plaza San Luis, además se brindaron 331 asesorías a los consumidores.

A través de la Profeco se realizaron 203 trámites, quejas, denuncias, contratos se adhesión y calibración de básculas.

Señaló que a 70 personas se les habló sobre sus derechos, promociones y respeto.

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El funcionario dijo que se canalizaron 58 casos a diversas autoridades, se les apoyo para que resolvieran la situación, evitando llegar a otras instancias.

Finalmente invitó a la población para que se acerquen a la institución, donde se les brindará el servicio que requieran,