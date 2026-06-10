logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conmemoran el Día Internacional de los Archivos

Por Jesús Vázquez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Conmemoran el Día Internacional de los Archivos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- El profesor Jesús Torres Arias, cronista de Matehuala, llevó a cabo un acto conmemorativo por el Día Internacional de los Archivos; como parte de esta actividad, realizó una exposición fotográfica en las instalaciones del Archivo Histórico de Matehuala, edificio que anteriormente funcionó como la antigua cárcel de la ciudad.

      Jesús Torres Arias dio a conocer que el lugar donde actualmente se encuentra el Archivo Histórico de Matehuala fue la antigua prisión municipal, la cual estaba dividida en dos secciones: una para hombres y otra para mujeres. Explicó que este inmueble funcionó como cárcel hasta 1989, cuando los internos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Matehuala.

      Dentro de este evento se presentó una exposición histórica con fotografías del Matehuala de antes y de la actualidad, así como imágenes de documentos antiguos que forman parte del acervo del Archivo Histórico de Matehuala. 

      Algunos de estos documentos tienen más de 200 años de antigüedad y representan una valiosa fuente para conocer la historia del municipio, por lo que resulta fundamental 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Osu conservación.

      Comentó que el Día Internacional de los Archivos es una fecha destinada a reconocer la importancia de preservar, garantizar y proteger la memoria documental de las instituciones y comunidades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      SLP

      Huasteca Hoy

      El nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos

      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos
      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos

      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Habitantes argumentan que en los terrenos había personas vulnerables

      Elegirán al Paisano distinguido
      Elegirán al Paisano distinguido

      Elegirán al Paisano distinguido

      SLP

      Carmen Hernández

      Concepción Guevara gana premio estatal de educación
      Concepción Guevara gana premio estatal de educación

      Concepción Guevara gana premio estatal de educación

      SLP

      Carmen Hernández

      La docente dice que su mejor recuerdo es haber brindado educación a muchos niños