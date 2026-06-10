Conmemoran el Día Internacional de los Archivos

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MATEHUALA.- El profesor Jesús Torres Arias, cronista de Matehuala, llevó a cabo un acto conmemorativo por el Día Internacional de los Archivos; como parte de esta actividad, realizó una exposición fotográfica en las instalaciones del Archivo Histórico de Matehuala, edificio que anteriormente funcionó como la antigua cárcel de la ciudad.

Jesús Torres Arias dio a conocer que el lugar donde actualmente se encuentra el Archivo Histórico de Matehuala fue la antigua prisión municipal, la cual estaba dividida en dos secciones: una para hombres y otra para mujeres. Explicó que este inmueble funcionó como cárcel hasta 1989, cuando los internos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Matehuala.

Dentro de este evento se presentó una exposición histórica con fotografías del Matehuala de antes y de la actualidad, así como imágenes de documentos antiguos que forman parte del acervo del Archivo Histórico de Matehuala.

Algunos de estos documentos tienen más de 200 años de antigüedad y representan una valiosa fuente para conocer la historia del municipio, por lo que resulta fundamental

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Osu conservación.

Comentó que el Día Internacional de los Archivos es una fecha destinada a reconocer la importancia de preservar, garantizar y proteger la memoria documental de las instituciones y comunidades.