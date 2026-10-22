Convocan a concurso de altares de muertos

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Cedral.- El Gobierno Municipal llama a las instituciones educativas a participar en el concurso de altares de muertos 2026, que se llevará a cabo el 28 de octubre en la plaza principal.

Se exhorta a las instituciones escolares a participar, el cual se realiza con la finalidad de rescatar nuestras tradiciones y costumbres, pues es una tradición que no debemos dejar que se pierda.

El concurso será el miércoles 28 de octubre, el horario para realizar el montaje de los altares será de las ocho de la mañana a las doce del día, a las doce y media comenzarán los recorridos por los altares de muertos, por lo que se exhorta a los ciudadanos a acudir a observar los altares que se instalarán en este lugar.

Un jurado calificador realizará un recorrido y será el encargado de decidir cuál altar será el ganador.

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Para elegir al ganador, se verificará que los altares cuenten con todos los elementos que tradicionalmente los conforman.

Al tercer lugar se le otorgarán mil pesos; al segundo lugar, dos mil pesos, y el primer lugar obtendrá tres mil pesos.

Se exhorta a las instituciones escolares a compartir su creatividad y participar en este evento, las inscripciones se realizarán en el departamento de Acción Cívica.