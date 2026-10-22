logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Convocan a concurso de altares de muertos

Se invita a instituciones educativas a participar

Por Jesús Vázquez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Convocan a concurso de altares de muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cedral.- El Gobierno Municipal llama a las instituciones educativas a participar en el concurso de altares de muertos 2026, que se llevará a cabo el 28 de octubre en la plaza principal.

      Se exhorta a las instituciones escolares a participar, el cual se realiza con la finalidad de rescatar nuestras tradiciones y costumbres, pues es una tradición que no debemos dejar que se pierda.

      El concurso será el miércoles 28 de octubre, el horario para realizar el montaje de los altares será de las ocho de la mañana a las doce del día, a las doce y media comenzarán los recorridos por los altares de muertos, por lo que se exhorta a los ciudadanos a acudir a observar los altares que se instalarán en este lugar. 

      Un jurado calificador realizará un recorrido y será el encargado de decidir cuál altar será el ganador.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para elegir al ganador, se verificará que los altares cuenten con todos los elementos que tradicionalmente los conforman. 

      Al tercer lugar se le otorgarán mil pesos; al segundo lugar, dos mil pesos, y el primer lugar obtendrá tres mil pesos. 

      Se exhorta a las instituciones escolares a compartir su creatividad y participar en este evento, las inscripciones se realizarán en el departamento de Acción Cívica. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Denuncian invasión de andador peatonal
      Denuncian invasión de andador peatonal

      Denuncian invasión de andador peatonal

      SLP

      Miguel Barragán

      Vecinos piden al Ayto. intervenir para abrir la vía

      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull
      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull

      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull

      SLP

      Redacción

      Fallece el profesor Raymundo De León
      Fallece el profesor Raymundo De León

      Fallece el profesor Raymundo De León

      SLP

      Jesús Vázquez

      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos
      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos

      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos

      SLP

      Miguel Barragán