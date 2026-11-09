Cuenta CFE con permiso para poda en la Valles-Naranjo

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CIUDAD VALLES.- La vocería de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que, con respecto a la denuncia hecha por la página de Facebook Selva Teenek Eco Park, la paraestatal cuenta con los permisos de Medio Ambiente para la poda realizada por la Valles-Naranjo.

Explicaron que "corresponden a actividades programadas de mantenimiento de brecha en líneas de distribución de media tensión ejecutadas en la Zona de Distribución Valles de la División Golfo Centro.

"Estas labores forman parte del mantenimiento de la infraestructura de la CFE, con el objetivo de garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico para la zona y se realizan con los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y las autoridades municipales".

El trabajo es apertura de brecha para la atención de una línea dentro del derecho de vía de la línea de 34.5 Kv para asegurar el suministro eléctrico y dar mantenimiento.

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Por lo que refieren que no se ha violado la ley para el trabajo de poda del sitio donde se realizan los trabajos respectivos.