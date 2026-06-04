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Culmina zafra en el Alianza Popular

Termina con buena producción y alto nivel del Karbe

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Culmina zafra en el Alianza Popular
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      CIUDAD VALLES.- Terminó la zafra del Ingenio Alianza Popular (IAP) con un 1 millón 140 mil toneladas molidas en seis meses de molienda.

      Los líderes del Comité Cañero en el Alianza Popular dieron a conocer que, después de seis meses de zafra: comenzaron desde inicios de diciembre de 2025, los resultados tienen mucho parecido con los de la época de oro de ésta y las demás factorías de la región: más del millón de toneladas molidas y un Karbe (kilogramo de azúcar, recuperable, base estándar) de 130 puntos, de acuerdo con la última medición.

      El rendimiento en este Ingenio, que es de los más productivos del país, aunque fue similar a los de años con lluvias copiosas, enfrentará el problema del bajo costo de la tonelada de azúcar que afecta al sector en todo el país.

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