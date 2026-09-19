Dañan histórico cañón de la Independencia

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Matehuala.- Uno de los cañones de la Independencia que se encuentran en la Plaza de Armas fue roto, hasta el momento se desconoce quién fue el responsable, si fueron niños que estaban jugando en el lugar o algún vándalo que solamente quiso dañar el arma histórica.

Para sorpresa de los matehualenses, uno de los cañones que se encontraba en una de las jardineras de la Plaza de Armas, del lado de la calle Morelos, fue dañado, este era una réplica de los cañones que utilizó Miguel Hidalgo durante la lucha por la Independencia de México.

Los cañones fueron elaborados y colocados en la plaza debido a que el cura Miguel Hidalgo estuvo en Matehuala y, de acuerdo con la historia local, en este municipio se fabricaron algunos de los cañones que posteriormente fueron utilizados durante la Guerra de Independencia.

Las réplicas de los cañones fueron elaboradas por Raúl Zamarrón en el año 2010 y colocadas en la Plaza de Armas con motivo del Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia de México. Desde entonces, se han convertido en un atractivo turístico y en uno de los íconos de Matehuala.

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Lamentablemente, desde que fueron colocados no siempre han sido respetados, pues varios vándalos han causado daños en diferentes ocasiones. También algunos padres de familia permiten que los niños jueguen y se suban a los cañones, lo que ha provocado que en varias ocasiones resulten dañados.

Ahora, en pleno mes patrio, nuevamente fue afectado uno de los cañones más grandes que se encuentran en la plaza. Se espera que sea reparado lo más pronto posible, debido a que representa un atractivo turístico y forma parte de la historia de Matehuala.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a respetar estos monumentos históricos y a los padres de familia para que eviten que los niños jueguen o se suban a los cañones, con el fin de conservarlos en buenas condiciones, por el atractivo que representan.