Demandan ciudadanos operativos de seguridad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Después de los hechos ocurridos en la ciudad donde una jovencita de 19 años sufrió un intento de agresión sexual y fue lesionada con un arma blanca en el cuello, ciudadanos han expresado su preocupación por la inseguridad que priva en el municipio, a través de redes sociales, algunos usuarios han hecho llamados a hacer justicia por propia mano para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.

A través de distintas publicaciones en redes sociales, se han difundido mensajes en los que se exhorta a la población a tomar medidas contra los delincuentes, debido a que aseguran, en Matehuala se han registrado numerosos casos de robos en domicilios particulares, así como de motocicletas y bicicletas en las calles.

Sin embargo, uno de los hechos que más indignación ha generado ocurrió el pasado fin de semana, cuando una joven fue atacada y sufrió un presunto intento de agresión sexual, que al defenderse, su agresor la lesionó con un arma blanca en el cuello.

Habitantes también han manifestado que no es la primera vez que se presentan hechos de esta naturaleza en la calle Negrete, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 78, pues señalaron que hace aproximadamente un mes también se registró una agresión sexual contra una mujer en este sector.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante ello, existe inconformidad porque hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los responsables de estos hechos.

La situación ha generado preocupación e indignación entre los habitantes, quienes consideran que es necesario reforzar las estrategias de seguridad y vigilancia para prevenir nuevos ataques y garantizar la tranquilidad de las familias.

Muchos ciudadanos manifiestan estar cansados de vivir con temor y recuerdan que anteriormente Matehuala era considerada una ciudad tranquila, por lo que esperan que las autoridades implementen acciones efectivas para recuperar la seguridad.

Asimismo, es importante señalar que los llamados a hacer justicia por propia mano representan un riesgo, por lo que se exhorta a la población a denunciar los delitos y evitar confrontaciones que puedan poner en peligro más vidas.