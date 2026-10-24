logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncian ecocidio en la calle Romalu

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian ecocidio en la calle Romalu
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Denuncian ecocidio en la banqueta de la calle Romalu, del fraccionamiento Mary Tere, frente a la Dapas y pedirán asesoría en la dirección de Ecología para acciones para proceder contra los autores.

      Vecinos del Campo Colonial denunciaron el corte de árboles jóvenes plantados hace relativamente poco tiempo sobre la calle de referencia y que fueron segados hasta el tronco, sin una razón específica para ello.

      Esto ocurrió en la calle que une a la Antigua Carretera México-Laredo con la Valles-Mante, en el norte de la ciudad y los quejosos dijeron que acudirán a la dirección de Ecología a asesorarse, ya que esos árboles fueron puestos en ese lugar porque es una calzada o paso peatonal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trailero deja sin luz a familias
      Trailero deja sin luz a familias

      Trailero deja sin luz a familias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Entregan cientos de enmiendas regularizadas
      Entregan cientos de enmiendas regularizadas

      Entregan cientos de enmiendas regularizadas

      SLP

      Carmen Hernández

      Realizaron trámite de Curp y actas de nacimiento

      Concluye campaña Rodando Seguro
      Concluye campaña Rodando Seguro

      Concluye campaña Rodando Seguro

      SLP

      Carmen Hernández

      Presentan Festival de Día de Muertos
      Presentan Festival de Día de Muertos

      Presentan Festival de Día de Muertos

      SLP

      Jesús Vázquez

      Habrá concurso de catrinas, además de otros eventos culturales