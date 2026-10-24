Denuncian ecocidio en la calle Romalu

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Denuncian ecocidio en la banqueta de la calle Romalu, del fraccionamiento Mary Tere, frente a la Dapas y pedirán asesoría en la dirección de Ecología para acciones para proceder contra los autores.

Vecinos del Campo Colonial denunciaron el corte de árboles jóvenes plantados hace relativamente poco tiempo sobre la calle de referencia y que fueron segados hasta el tronco, sin una razón específica para ello.

Esto ocurrió en la calle que une a la Antigua Carretera México-Laredo con la Valles-Mante, en el norte de la ciudad y los quejosos dijeron que acudirán a la dirección de Ecología a asesorarse, ya que esos árboles fueron puestos en ese lugar porque es una calzada o paso peatonal.