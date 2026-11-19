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Matehuala.- Habitantes de las colonias Valle de México y Luis Echeverría manifestaron su inconformidad debido a que desde hace dos días carecen de agua potable en sus viviendas, situación que ha comenzado a afectar sus actividades cotidianas.

Los vecinos señalaron que la falta del vital líquido representa un problema para las familias, ya que el agua es indispensable para realizar diferentes labores del hogar, como lavar ropa, preparar alimentos, asear sus viviendas y atender sus necesidades básicas.

Ante esta situación, hicieron un llamado a los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) para que atiendan el problema y realicen las acciones necesarias para restablecer el suministro lo antes posible.

Los ciudadanos requieren el servicio de agua potable para sus actividades como lo es limpiar sus casas, bañarse, lavar los trastes y lavar la ropa entre otras, actividades que requieren agua potable, agregaron que este es un problema muy común que se da en estas colonias donde luego no hay agua o en otras ocasiones sale muy poca.

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Los afectados esperan que SAPSAM atienda su petición a la brevedad, ya que no contar con agua potable durante varios días representa una dificultad para las familias, por lo que consideran necesario que se dé una pronta solución y se restablezca el servicio para evitar que la situación continúe afectando a los vecinos de ambas colonias.