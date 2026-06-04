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Descarta Conagua metales en agua amarillenta del río

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Descarta Conagua metales en agua amarillenta del río
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      CIUDAD VALLES.- No encontraron metales pesados ni detergentes en los estudios que realizó personal de Conagua a la mancha amarilla del Río en Micos.

      El fin de semana, usuarios y autoridades detectaron una coloración amarillenta en las aguas de las fosas en Micos, por lo que la Conagua, a cargo de Darío Fernando González Castillo mandó hacer un examen químico de esas aguas con coloración alterada, para definir que la causaba. El funcionario dijo que no se detectaron metales o detergentes en las aguas, sin embargo, podría haber presencia de una sustancia utilizada en trabajo agrícola. Por lo pronto, el paraje ha permanecido abierto desde antes, durante y después de que se presentó la coloración.

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