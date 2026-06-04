Desfase en recolección de basura

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CIUDAD VALLES.- Daniel Berrones Pérez, director de Servicios Municipales dijo que el desfase de rutas de los camiones de basura se debe a la avería de cuatro camiones recolectores y se puso como reto que "si no resuelvo el problema de la basura en este mes, renuncio".

Este inicio de semana se han multiplicado las quejas ciudadanas porque los camiones que recogen la basura no pasaron en los días u horarios acostumbrados. En algunos casos, hay quejas de falta de camión desde hace dos o tres semanas.

Daniel Berrones se justificó con el argumento de que cuatro de los 13 camiones que tiene en activo tuvieron problemas mecánicos y, en el intermedio entre corregir las descomposturas y sacarlos a la calle, muchos sectores se quedaron con el servicio a medias.

No obstante y las fallas del servicio, Berrones desafió al futuro y dijo que si para el fin de mes no ha corregido el problema de la falta de rutas, renunciará.

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